Мехонцев: отец Тимофея Цзю после поражения не остановился и зашёл на большой пик

Олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев сравнил путь боксёра Тимофея Цзю с его отцом Константином.

«Тимофей Цзю — хороший боксёр, но, конечно, это не папа. Все считают, что Тимофей — это наследие Кости Цзю, но это другой человек. У него другое мышление, другие гены и другая психология. Тимофей сражался за хорошие два титула, но потерпел неудачу, такое бывает. Желаю ему восстановиться, а потом принять решение, что дальше делать. Идти вперёд или остановиться.

Всю свою карьеру следил за Костей Цзю, тем более он наш, свердловчанин. Костя после поражения от Винса Филлипса не остановился, зашёл на большой пик. Это поражение мотивировало и мобилизовало, и Костя стал где-то даже лучше. У Кости Цзю была очень хорошая любительская школа. Это Олимпийские игры, два чемпионата мира, и чемпионат Европы, а вот Тимофей и Никита этим обделены. А это очень большая и серьёзная школа. При этом Костя ещё боксировал при СССР, где была самая пиковая проверка на прочность.

Я не слышал, чтобы в Австралии сильно был развит бокс. То есть, если ты боксируешь в той среде, где бокс не особо сильно развит, то ты не так хорошо развит, как боксёр. Это к тому, что Тимофея и Никиту постоянно сравнивают с Костей», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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