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Стала известна статистика ударов в бою Цзю и Фундоры

Стала известна статистика ударов в бою Цзю и Фундоры
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Рано утром 31 марта по московскому времени Тим Цзю проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником был Себастьян Фундора. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

Согласно статистике ударов заметно, что Цзю совершал больше ударов и чаще попадал.

Для австралийского боксёра это поражение стало первым в профессиональной карьере. В своём последнем поединке Тим победил Брайана Мендосу судейским решением. В свою очередь, Фундора проиграл этому же боксёру нокаутом. В активе Цзю теперь 24 победы и одно поражение. У Фундоры 22 победы, одно поражение и одна ничья.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Тим Цзю - Себастьян Фундора (W)
31 марта 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
SD
Тим Цзю

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю

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