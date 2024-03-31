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Максим Власов оценил работу катмена в бою Тима Цзю и Себастьяна Фундоры

Максим Власов оценил работу катмена в бою Тима Цзю и Себастьяна Фундоры
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, россиянин Максим Власов высказался о работе катмена Тимофея Цзю в бою против Себастьяна Фундоры.

«Я не катмен и не врач. Но, скорее всего, могло быть рассечение, при котором остановить кровотечение было невозможно. Если какой-то сосуд был повреждён. Очень сложно его закрыть на протяжении боя. А ещё туда попадали удары, всё открывалось заново», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

По ходу боя Тим Цзю получил рассечение над глазом и как признался после боя австралийский боксер, он буквально ничего не видел, и ему приходилось протирать глаза в режиме нон-стоп.

Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Тим Цзю - Себастьян Фундора (W)
31 марта 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
SD
Тим Цзю
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