«Выше по уровню на три головы». Власов – о потенциальном поединке Цзю и Кроуфорда

Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, россиянин Максим Власов высказался о шансах в потенциальном бою Тимофея Цзю и Теренеса Кроуфорда.

«Тиму не стоило смотреть за спину Фундоре. После таких вещей ты морально расслабляешься. Лучше сосредоточиться на конкретном бое и сопернике, а потом уже выстраивать дальнейшие планы. Конечно, кто-то делает это наигранно. Но лучше этого не делать. Потенциальный бой с Кроуфордом? Шансов у Тима очень мало. Чисто технически Кроуфорд выше на три головы», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня утром Тим Цзю проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником был Себастьян Фундора. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

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