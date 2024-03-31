Промоутер Фундоры: Цзю получит реванш, но не сейчас

Сэмпсон Левкович, промоутер нового объединённого чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Себастьяна Фундоры, заявил, что его подопечный не будет проводить незамедлительный реванш с австралийцем Тимом Цзю.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением.

«Цзю получит реванш, но не сейчас. Теперь мне нужно максимизировать прибыль для своего бойца.

Хотел бы я, чтобы это был Спенс? Это правда. Кроуфорд не продаст 90 тысяч мест в Далласе. Да, Кроуфорд — лучший, но все находятся в очереди», — приводит слова Левковича издание boxingnews24.

Отметим, что поражение от Фундоры стало для 29-летнего Цзю первым в карьере.

Материалы по теме Эррол Спенс прокомментировал победу Фундоры над Цзю

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше