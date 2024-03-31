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Кудряшов: поражение пойдёт Цзю на пользу

Кудряшов: поражение пойдёт Цзю на пользу
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал результат объединительного боя в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Испытываю разочарование, потому что Цзю был чемпионом и считался фаворитом. Но это поражение пойдёт ему на пользу. Понятно, что рассечение, которое мешало, и он не мог показать максимум. Через такие падения становятся настоящими бойцами. Чтобы заматереть, нужно пройти через неприятности. Теперь будет видно, из чего он сделан, если он преодолеет всё это и вернётся на вершину», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

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