Холлоуэй: чувствую себя сильнее и быстрее в лёгком весе

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался о подготовке к поединку с соотечественником Джастином Гэтжи, который состоится 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Я всегда чувствовал себя сильным для полулёгкого веса. Сейчас я в лёгком и чувствую себя ещё сильнее. И я стал быстрее. Многие будут удивлены. Все постоянно напоминают о бое с Дастином Порье, но тогда я провёл шестинедельный лагерь, сейчас же у меня десять недель на подготовку. Не могу дождаться, когда выйду и всё докажу», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

Холлоуэй в своём последнем бою на UFC Fight Night 225 в августе нокаутировал корейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский зомби. Гэтжи в июле на UFC 291 нокаутировал соотечественника Дастина Порье.