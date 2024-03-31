«Это не фатально». Проводников поддержал Тима Цзю после поражения

Бывший чемпион мира россиянин Руслан Проводников прокомментировал результат объединительного боя в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Всего лишь поражение, оно не фатально. Но если Тим сделает правильные выводы, то поймёт, что делал не так. В первую очередь всё зависит от Тима и от того, какой он сделает анализ по итогам боя.

Для меня поражения всегда были проверкой характера. Выигрывать всегда легко, чемпионом быть приятно. А поражения проверяют, настоящий ли ты чемпион. После неудач только настоящие чемпионы поднимаются. Это испытание для Тима, посмотрим, как он его пройдёт. А в поражении нет ничего страшного. Желаю Тиму только здоровья и возвращения ещё лучше и сильнее. А так, поражения — это часть жизни», — цитирует Проводникова «Газета.Ru».