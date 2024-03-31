Диллиан Уайт предположил, что определит победителя в бою Усика и Фьюри

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«У меня проблемы с прогнозом на этот бой. Сложно сделать выбор. Можно приводить аргументы в пользу обоих парней, здесь всё 50 на 50. Вопрос заключается в том, кто хочет победить больше и кто лучше подготовился. Фьюри просыпается в конкурентных боях. Он не будет готовиться к Усику так же, как к Нганну», — сказал Уайт в интервью изданию Boxing Social.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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