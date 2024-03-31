Тим Цзю: я всё ещё хочу крупнейших боёв, через две недели возвращаюсь в зал

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю заявил, что не собирается брать паузу после поражения от американца Себастьяна Фундоры.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Я отдохну две недели, а затем вернусь в зал. Я хочу драться с лучшими, хочу мегабоёв. Мы выступили на арене T-Mobile, и это кажется нереальным. Я хочу самые большие бои, которые только можно представить, и я по-прежнему преследую их», — сказал Цзю на послематчевой пресс-конференции.

Ранее звёздный американский экс-чемпион Эррол Спенс прокомментировал победу Фундоры над Цзю.