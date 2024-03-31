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Тим Цзю ответил, повлияла ли на его поражение поздняя замена соперника

Тим Цзю ответил, повлияла ли на его поражение поздняя замена соперника
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю не считает, что на результат его поединка с американцем Себастьяном Фундорой повлияла поздняя замена соперника.

Напомним, Фундора согласился выступить за две недели до поединка, заменив звёздного соотечественника Кита Турмана.

«Это не сыграло никакой роли. Я смог адаптироваться за первые два раунда, было комфортно, но он смог победить. Имеем то, что имеем. Сегодня он был лучшим. Он выиграл с преимуществом в один раунд, раздельным решением судей, что есть, то есть. Мы движемся дальше. Шоу продолжается», — сказал Цзю на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Фундора назвал предпочтительного соперника после победы над Цзю.

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