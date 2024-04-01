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Фундора обратился к Тиму Цзю после победы над ним

Фундора обратился к Тиму Цзю после победы над ним
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Новый объединённый чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO) обратился к австралийцу Тиму Цзю (24-1, 17 KO) после боя с ним.

Напомним, поединок бойцов состоялся вчера, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Огромное уважение за твою невероятную храбрость в ринге. Высококлассный атлет и настоящий воин. Желаю тебе всего наилучшего в предстоящем путешествии. У тебя светлое будущее, чемпион», — написал Фундора в соцсети X (ранее Twitter).

Тиму Цзю 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный пояс WBO, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. Поражение в поединке с Фундорой стало для него первым в карьере.

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