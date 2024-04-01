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«Мне жаль кролика». Фьюри высказался о бое с Усиком

«Мне жаль кролика». Фьюри высказался о бое с Усиком
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) рассказал о подготовке к бою против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO украинца Александра Усика (21-0, 14 КО).

«Ещё 12 раундов провёл со своим отцом Джоном Фьюри. Мне жаль кролика. С нетерпением ждём ещё одну тяжёлую неделю.

Я скажу вам: «Всё, чего вы хотите, когда молитесь, верьте, что вы это получите и у вас это будет», — написал Фьюри на своей странице в соцсети, выложив видео с тренировки.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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