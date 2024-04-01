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Костя Цзю: для меня Тимофей выиграл бой с Фундорой

Костя Цзю: для меня Тимофей выиграл бой с Фундорой
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю дал комментарий по поводу поединка своего сына Тимофея Цзю с американцем Себастьяном Фундорой.

«Очень близко было… Я старался непредвзято смотреть, у меня получилось очень похоже. Он ничего не пропускал. Ударов вообще не пропустил. Тычки маленькие, и всё. А так-то вообще ничего. В моих глазах он выиграл бой.

Для интереса, хорошо было бы узнать, сколько он потерял крови чисто во время этого боя, она же ручьём бежала. Стакан-то точно потерял, может, даже больше. Считай, 200-300 граммов крови потерял», – приводит слова Кости Цзю «Комсомольская правда».

Напомним, поединок бойцов состоялся вчера, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

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