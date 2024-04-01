Фундора: наш поединок с Тимом Цзю может получить звание «Бой года»

Новый объединённый чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO) высказался по поводу поединка с австралийцем Тимофеем Цзю.

«Я проходил через подобные вещи. С восьми лет у меня постоянно шла кровь из носа. Для меня кровь не является чем-то странным. Мы ссоримся на сцене. Мы гладиаторы.

Вы видели мои бои раньше? Мои бои всегда кровавые. Я думаю, возможно, этот поединок может получить звание «Бой года», — приводит слова Фундоры BoxingScene.

Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

Напомним, для австралийского боксёра это поражение стало первым в профессиональной карьере. Перед началом этого поединка Тим был явным фаворитом по котировкам букмекеров.