Менеджер Емельяненко: Александр в идеальной форме, он ждал реванша с Дациком

Никита Бурчак, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, высказался об отмене поединка с Вячеславом Дациком.

«Александр ждал этот бой, ждал возможность реваншироваться. Он в отличной, я бы сказал, идеальной форме. Пока нет понимания, будет ли назначена новая дата турнира или нет, но мы открыты к предложениям, хотим драться.

Знаю, что у RCC будут большие события в мае, было бы хорошо попасть туда. Мы обсуждали с Александром, что можно выйти на бой против Минакова — он провёл неплохой бой, думаю, что для него май тоже удобен», — сказал Бурчак в интервью телеканалу UDAR.

Бой Емельяненко и Дацика должен был состояться 12 апреля в Москве. Спортсмены договорились провести поединок по правилам бокса в ММА-перчатках в рамках турнира Ural FC 7.

Александр Емельяненко провёл свой последний поединок 23 мая 2023 года под эгидой лиги «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его оппонентом был Евгений Ершов. Александр финишировал Евгения болевым приёмом в конце второго раунда.