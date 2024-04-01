Известный комментатор рассказал, почему Фундора нечестно победил в бою с Цзю

Известный комментатор Джим Лэмпли высказался по поводу поединка между Себастьяном Фундорой и Тимофеем Цзю.

«Нет в жизни справедливости. Почему это было нечестно? Потому что один боец сфолил — ударил локтем соперника, нанёс сильное рассечение. Рассечение, которое невозможно было остановить. Если бы не рассечение, не думаю, что Фундора записывал бы раунды в свою копилку так, как он это делал. Ведь Цзю тактически сильнее и мастеровитее. Он попросту сильнее, лучше как боксёр», — сказал Лэмпли.

Напомним, поединок бойцов состоялся 31 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

Тиму Цзю 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный пояс WBO, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. Поражение в поединке с Фундорой стало для него первым в карьере.