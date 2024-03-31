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Висенте Луке – Хоакин Бакли результат боя UFC on ESPN 54, кто победил 31 марта

Хоакин Бакли одержал победу над Висенте Луке техническим нокаутом
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В ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. В рамках этого события состоялся бой в полусредней весовой категории между 32-летним американским бойцом Висенте Луке и его 29-летним соотечественником Хоакином Бакли.

UFC 2024. UFC on ESPN 54, Атлантик-Сити, США
Висенте Луке - Хоакин Бакли (W)
31 марта 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Хоакин Бакли
Окончено
TKO
Висенте Луке

Победу в этом поединке техническим нокаутом одержал Хоакин Бакли. Бой был остановлен рефери незадолго до завершения второго раунда.

Эта победа стала для Бакли третьей подряд и 18-й в карьере (13 нокаутом, пять решением судей), также в его карьере было шесть поражений (четыре нокаутом, два решением судей). Для Луке это поражение стало десятым (два нокаутом, шесть решением судей, два сабмишном), также он одержал 22 победы (11 нокаутом, три решением судей, восемь сабмишном) и один поединок завершил вничью.

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