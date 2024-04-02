UFC представил обновлённый рейтинг после турнира в минувшие выходные

Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им Хоакин Бакли вошёл в топ-11 полусреднего веса, хотя до этого не попадал даже в топ-15.

Висенте Луке, напротив, потерял три позиции, и теперь идёт 14-м. Также одну строчку потерял Кевин Холланд — он теперь располагается на 15-м месте.

В женском рейтинге P4P также произошли изменения: Манон Фиоро вышла на вторую строчку, сместив с неё Эрин Блэнчфилд, победу в бою с которой она одержала на прошедшем турнире.

Стоит отметить также и то, что Роуз Намаюнас теперь идёт на шестом месте, а Кэтлин Чукагян опустилась на седьмую строчку в рейтинге.

Небольшие изменения произошли и в наилегчайшем дивизионе среди мужчин: Давид Дворжак поменялся местами с Су Мадаэржи — 14-я и 15-я позиции соответственно.