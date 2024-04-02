Пётр Ян рассказал, интересен ли ему бой с Генри Сехудо

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал о своём отношении к возможному поединку с Генри Сехудо.

«Мне интересны те бойцы, которые находятся в рейтинге там, где нахожусь я. Сехудо высоко в рейтинге? Нет. Не знаю, на каком он сейчас месте.

Во-вторых, сейчас о Генри не идёт речи. Если это будет интересно, то об этом можно будет подумать, рассмотреть», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу Gorilla Fighting | ММА | Интервью.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 299, Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Спортивное мероприятие проходило в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США).

Бой россиянина и китайца открывал главный кард спортивного шоу. Противостояние продлилось всю дистанцию из трёх раундов и завершилось единогласным решением судей в пользу Петра. После этого успеха в профессиональной карьере Яна стало 17 побед при пяти поражениях. До боя с Ядонгом Пётр шёл на серии из трёх проигранных поединков.