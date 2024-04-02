Конор Макгрегор отреагировал на успешную премьеру «Дома у дороги»

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал пост в социальных сетях, в котором дал комментарий по поводу успешной премьеры фильма со своим участием «Дом у дороги».

Фильм появился 21 марта на стриминговом сервисе и за первые 10 дней с релиза собрал 50 млн зрителей, что стало рекордом для Amazon.

«Поздравляю Amazon и MGM Studios с тем, что «Дом у дороги» стал самым просматриваемым фильмом в их истории!

50 млн зрителей за два уикенда − это $ 750 млн в прокате. За 10 дней! Безумие! Поздравляю всю команду, было очень приятно в этом поучаствовать», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Новый «Дом у дороги» рассказывает о Далтоне, бывшем бойце UFC, который получает работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис. На своём пути герою предстоит пройти множество испытаний, однако в итоге он окажется на вершине славы. Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол («Зодиак») и чемпион UFC Конор Макгрегор.