Пётр Ян оценил шансы Армана Царукяна стать чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян считает, что топовый легковес UFC Арман Царукян имеет все шансы стать обладателем титула UFC в категории до 70 кг.

«Я думаю, что Арман Царукян может стать чемпионом UFC. У него есть всё – навыки, амбиции, и возраст позволяет. Вопрос в том, когда это произойдёт. Люди становятся чемпионами и в 35 лет, когда никто не верил, что это может произойти. Если Арман останется в том же фокусе, с тем же настроем, будет верить в свою мечту, свою цель, визуализировать её и приближать, то всё реально», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу Gorilla Fighting | ММА | Интервью.

Напомним, следующий поединок Арман Царукян проведёт против бывшего чемпиона UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 300 14 апреля.