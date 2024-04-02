Дрикус дю Плесси: похоже, кто-то захотел ещё одного поражения в Австралии

Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси намекнул, что готов провести поединок против экс-обладателя титула в дивизионе до 84 кг нигерийца Исраэля Адесаньи.

«Похоже, кто-то захотел ещё одного поражения в Австралии (имеется в виду турнир UFC 305, который состоится в Австралии. — Прим. «Чемпионата»). Я в деле. Поймите правильно Исраэля, у меня тоже не было бы желания драться с королём Африки на его родной земле», — написал в своих социальных сетях дю Плесси.

Напомним, словесный конфликт между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей начался летом 2023 года. Также, согласно информации портала Fox Sports Australia, именно поединок между дю Плесси и Адесаньей станет главным событием на турнире UFC 305, который состоится 18 августа в Перте.