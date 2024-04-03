Спарринг-партнёр Джонса сказал, какой поединок заставляет Джона подниматься с кровати

Спарринг-партнёр чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса Йорган Де Кастро сказал, какой боец заставляет Джонса вставать с кровати, и объяснил, почему он не станет принимать бой с Томом Аспиналлом.

«Том Аспиналл – молодой парень, он всесторонне развитый, большой чувак. Мне нравится Том, но кого он победил, чтобы требовать бой с Джоном? Мы должны выразить Джону уважение. Он хочет драться со Стипе или Фрэнсисом из-за их имени. Вероятно, это будет его последний бой.

Стипе один из величайших, а Фрэнсис Нганну — самый страшный человек из ныне живущих, так что в этом есть смысл. Джонс сказал мне лично, что хотел бы драться с Фрэнсисом. Это то, что поднимает его с кровати. Джон уважает Тома, но он молод. Джон пережил слишком много, а теперь он заслужил право выбирать, что делать. Честно говоря, не думаю, что ему следует драться с Аспиналлом. Хорошо, вот он победил Тома, и что дальше?» — приводит слова Йоргана портал MMA News.