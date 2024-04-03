Фундора получил перелом носа в бою с Цзю и был отстранён от боёв до 27 сентября

Новый объединённый чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO) был отстранён Атлетической комиссией штата Невада (NAC) до 27 сентября по медицинским показаниям. У боксёра после поединка с Тимофеем Цзю был диагностирован перелом носа. Об этом сообщает BoxingScene.

Комитет выдал письмо с «Временной медицинской сертификацией». Теперь команда Фундоры должна вести подробный отчёт о состоянии здоровья спортсмена.

Напомним, поединок между Цзю и Фундорой прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

Напомним, для австралийского боксёра это поражение стало первым в профессиональной карьере. Перед началом этого поединка Тим был явным фаворитом по котировкам букмекеров.