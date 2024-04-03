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Чемпионка Bellator сделала прогноз на бой Холм и Харрисон

Чемпионка Bellator сделала прогноз на бой Холм и Харрисон
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Чемпионка Bellator Кристиан Джустино высказалась по поводу предстоящего поединка между Холли Холм и Кайлой Харрисон.

«Думаю, что скорость рук и ног Холли Холм будет слишком высокой для Кайлы Харрисон, особенно учитывая, что она будет драться в новом весе.

Кайла большую часть лагеря беспокоилась о том, чтобы скинуть мышечную массу, хотя главной проблемой для неё будет скорость. Что она делала во время лагеря, чтобы стать быстрее?» — написала Джустино в социальных сетях.

Бой пройдёт на юбилейном турнире UFC 300, который состоится в апреле.

За время карьеры в смешанных единоборствах Кайла приняла участие в 17 боях, в которых одержала 16 побед (шесть нокаутом) и потерпела лишь одно поражение. В настоящий момент ей 33 года. На счету 42-летней Холм за время профессиональной карьеры в ММА 15 побед (восемь нокаутом) при шести поражениях.

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