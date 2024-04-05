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Все четыре россиянина одержали победу на турнире в Сан-Антонио. Результаты PFL – 2024

Все четыре россиянина одержали победу на турнире в Сан-Антонио. Результаты PFL – 2024
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Сегодня, 5 апреля, прошёл турнир Professional Fighters League (PFL) – 2024 в Сан-Антонио (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков.

Валентин Молдавский победил Анте Делию техническим нокаутом (Раунд 1, 2:17) и заработал 6 баллов.

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Анте Делия - Валентин Молдавский (W)
05 апреля 2024, пятница. 06:30 МСК
Валентин Молдавский
Окончено
TKO
Анте Делия

Денис Гольцов победил Линтона Васселл техническим нокаутом (Раунд 3, 3:11) и заработал 4 балла.

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Денис Гольцов (W) - Линтон Васселл
05 апреля 2024, пятница. 06:00 МСК
Денис Гольцов
Окончено
TKO
Линтон Васселл

Лиз Кармуш победила Джулиану Веласкес единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) и заработала 3 балла.

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Лиз Кармуш (W) - Джулиана Веласкес
05 апреля 2024, пятница. 05:30 МСК
Лиз Кармуш
Окончено
UD
Джулиана Веласкес

Дакота Дитчева победила Лизу Молдин техническим нокаутом (Раунд 1, 3:54) и заработала 6 баллов.

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Дакота Дитчева (W) - Лиза Молдин
05 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Дакота Дитчева
Окончено
TKO
Лиза Молдин

Дэниэл Джеймс победил Марсело Голма техническим нокаутом (Раунд 1, 4:59) и заработал 5 баллов (один бал сняли за проваленное взвешивание).

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Марсело Голм - Даниэль Джеймс (W)
05 апреля 2024, пятница. 04:25 МСК
Даниэль Джеймс
Окончено
TKO
Марсело Голм

Сергей Билостенный победил Благоя Иванова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28) и заработал 3 балла.

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Благой Иванов - Сергей Билостенный (W)
05 апреля 2024, пятница. 04:00 МСК
Сергей Билостенный
Окончено
UD
Благой Иванов

Тайла Сантос победила Илару Джоанн удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 3:57) и заработала 6 баллов.

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Тайла Сантос (W) - Илара Джоанн
05 апреля 2024, пятница. 03:35 МСК
Тайла Сантос
Окончено
SUB
Илара Джоанн

Олег Попов победил Стива Моуриа техническим нокаутом (Раунд 2, 3:47) и заработал 5 баллов.

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Стив Моури - Олег Попов (W)
05 апреля 2024, пятница. 03:10 МСК
Олег Попов
Окончено
TKO
Стив Моури

Кана Ватанабэ победила Шэнну Янг единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) и заработала 3 балла.

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Кана Ватанабэ (W) - Шанна Янг
05 апреля 2024, пятница. 02:45 МСК
Кана Ватанабэ
Окончено
UD
Шанна Янг

Джена Бишоп победила Челси Хаккетт болевым приёмом на руку (armbar) – (Раунд 1, 4:15) и заработала 6 баллов.

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Челси Хэкетт - Джена Бишоп (W)
05 апреля 2024, пятница. 02:25 МСК
Джена Бишоп
Окончено
SUB
Челси Хэкетт

Димитре Айви победил Лукаса Бреннана единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Лукас Бреннан - Димитр Айви (W)
05 апреля 2024, пятница. 01:55 МСК
Димитр Айви
Окончено
UD
Лукас Бреннан

Брюс Мередит победил Тая Джонсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Брайс Мередит (W) - Тай Джонсон
05 апреля 2024, пятница. 01:35 МСК
Брайс Мередит
Окончено
UD
Тай Джонсон
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