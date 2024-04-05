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Все четыре россиянина одержали победу на турнире в Сан-Антонио. Результаты PFL – 2024

Сегодня, 5 апреля, прошёл турнир Professional Fighters League (PFL) – 2024 в Сан-Антонио (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков.

Валентин Молдавский победил Анте Делию техническим нокаутом (Раунд 1, 2:17) и заработал 6 баллов.

Денис Гольцов победил Линтона Васселл техническим нокаутом (Раунд 3, 3:11) и заработал 4 балла.

Лиз Кармуш победила Джулиану Веласкес единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) и заработала 3 балла.

Дакота Дитчева победила Лизу Молдин техническим нокаутом (Раунд 1, 3:54) и заработала 6 баллов.

Дэниэл Джеймс победил Марсело Голма техническим нокаутом (Раунд 1, 4:59) и заработал 5 баллов (один бал сняли за проваленное взвешивание).

Сергей Билостенный победил Благоя Иванова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28) и заработал 3 балла.

Тайла Сантос победила Илару Джоанн удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 3:57) и заработала 6 баллов.

Олег Попов победил Стива Моуриа техническим нокаутом (Раунд 2, 3:47) и заработал 5 баллов.

Кана Ватанабэ победила Шэнну Янг единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) и заработала 3 балла.

Джена Бишоп победила Челси Хаккетт болевым приёмом на руку (armbar) – (Раунд 1, 4:15) и заработала 6 баллов.

Димитре Айви победил Лукаса Бреннана единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Брюс Мередит победил Тая Джонсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).