«Самый дорогой поединок». Хирн — о том, сколько Фьюри и Джошуа могут получить за очный бой

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Турки Аль аш-Шейх (председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии. — Прим. «Чемпионата») – самый большой поклонник боёв, которого я когда-либо встречал. Всё, что он хочет, это видеть большие поединки. Каждый боксёр мог бы получить более 100 миллионов фунтов стерлингов. в истории. Грохот в джунглях или Триллер в Маниле – ничто не сравнится с поединком Джошуа и Фьюри. Два величайших тяжеловеса в истории этого вида спорта», — сказал Хирн на канале Piers Morgan Uncensored в YouTube.

Ранее Хирн поделился мнением о возможном реванше между Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой.