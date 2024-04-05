Промоутер Хирн высказался о возможном реванше между Тимом Цзю и Фундорой

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возможности провести реванш между австралийцем с русскими корнями Тимом Цзю и американцем Себастьяном Фундорой. В первом бою Цзю проиграл раздельным решением судей.

«Прежде всего нужно узнать, есть ли пункт о бое-реванше? Команда Цзю утверждает, что есть. Другая сторона говорит, что есть устная договорённость. Я предполагаю, что этот пункт всё-таки есть. На месте промоутера Фундоры я бы добивался огромного гонорара для своего клиента. В Австралии есть деньги, чтобы провести реванш», — сказал Хирн на канале FightHype.com в YouTube.

В общей сложности на счету Цзю 24 победы и одно поражение. Фундора за время профессиональной карьеры принял участие в 23 поединках, в которых добыл 21 победу, потерпел одно поражение и ещё один бой свёл вничью.