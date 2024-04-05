«Зачем создавать рейтинги, если вы их не учитываете». Мокаев — о поединке Пантожа — Эрцег

Топовый боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммед Мокаев объяснил, почему он заслуживает титульного боя больше, чем австралийский боец Стив Эрцег.

«В дебюте я победил Коди Дёрдена, который после меня набрал серию из четырёх побед. Следующий мой оппонент Жафел Фильо недавно уверенно одержал победу в первом раунде. Тим Эллиотт выиграл сабмишеном после меня. Знаете, эти парни нацелены на серию побед. Поэтому не думаю, что прошёл такой лёгкий путь, как Эрцег.

Зачем создавать эти рейтинги, если вы их не учитываете, организуя бои. Мне приходилось постоянно гоняться за всеми этими рейтинговыми парнями, хотя мог тоже принять бой с Мэттом Шнеллом! Но вместо него я встретился с Эллиоттом и Пересом. Они представляют собой более серьёзный вызов, чем Дворжак и Мэтт Шнелл, которых обыграл Эрцег. Я определённо заслуживаю титульного боя больше, чем Эрцег.

В интервью Пантожа сказал, что бой с Эрцегом сложнее, чем бой с Ройвалом или Морено. Но он даже не упомянул моё имя. Перед тем как я дрался с Пересом, он сказал, что я буду следующим, если смогу победить», — приводит слова Мокаева портал Daily Mail.