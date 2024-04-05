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В кард турнира UFC, который состоится в Саудовской Аравии, добавили новый поединок

В кард турнира UFC, который состоится в Саудовской Аравии, добавили новый поединок
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Российский непобеждённый боец Магомед Гаджиясулов и представитель Бразилии Брендсон Рибейро проведут поединок в полутяжёлом весе на турнире UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

У Магомеда Гаджиясулова рекорд составляет восемь побед. Ранее он выступал в таких организациях, как Brave FC и Eagle FC. Контракт с UFC Магомед получил после того, как победил единогласным решением судей Хосе Медину в рамках шоу Dana White Contender Series 2023.

Брендсон Рибейро имеет в своём рекорде 13 побед и шесть поражений. В UFC он также попал через шоу DWCS, нокаутировав на второй минуте первого раунда Бруно Лопеса. Однако в дебюте, который состоялся на турнире UFC 298, он уступил нокаутом в первом раунде Жангу Мингиангу.

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