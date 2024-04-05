Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен новый соперник Саида Нурмагомедова

Стал известен новый соперник Саида Нурмагомедова
Комментарии

Российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Саид Нурмагомедов проведёт свой следующий поединок против представителя США Монтела Джексона на турнире UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В своём активе Саид имеет 19 побед, из которых пять были одержаны под баннером UFC, и три поражения, одно из которых он потерпел в UFC. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Саид победил Муина Гафурова удушающим приёмом в первом раунде.

Монтел Джексон не выходил в октагон уже около года. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 222, он одержал победу над Рани Яхья нокаутом в первом раунде. На данный момент он идёт на серии из четырёх побед.

Материалы по теме
Саид Нурмагомедов: если Пётр Ян будет дальше хорошо тренироваться, его будет тяжело побить
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android