Sports Zone: Джаред Каннонье получил нового соперника

Топовый американский боец и экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Джаред Каннонье может провести свой следующий поединок против известного французского бойца дагестанского происхождения Нассурдина Имавова на турнире UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает портал Sports Zone.

Джаред в последнем поединке одержал победу единогласным решением судей над итальянским бойцом Марвином Веттори. Рекорд Джареда составляет 17 побед и шесть поражений. Также в сентябре Джаред являлся страхующим бойцом поединка между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом, который возглавлял турнир UFC 293 в Австралии.

Нассурдин Имавов в последний раз выходил в октагон против грузинского бойца Романа Долидзе. Бой закончился победой Имавова единогласным решением судей.