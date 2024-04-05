Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Sports Zone: Джаред Каннонье получил нового соперника

Sports Zone: Джаред Каннонье получил нового соперника
Аудио-версия:
Комментарии

Топовый американский боец и экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Джаред Каннонье может провести свой следующий поединок против известного французского бойца дагестанского происхождения Нассурдина Имавова на турнире UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает портал Sports Zone.

Джаред в последнем поединке одержал победу единогласным решением судей над итальянским бойцом Марвином Веттори. Рекорд Джареда составляет 17 побед и шесть поражений. Также в сентябре Джаред являлся страхующим бойцом поединка между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом, который возглавлял турнир UFC 293 в Австралии.

Нассурдин Имавов в последний раз выходил в октагон против грузинского бойца Романа Долидзе. Бой закончился победой Имавова единогласным решением судей.

Материалы по теме
«Я жду тебя в Париже». Имавов бросил вызов Стрикленду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android