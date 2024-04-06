Олимпийская чемпионка Прайс: очень важно, чтобы бокс оставался в программе Игр

Золотая медалистка Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине «бокс» американка Лорен Прайс выступила за включение бокса в программу Олимпийских игр, которые состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе. На данный момент бокс не входит в перечень видов спорта, которые будут присутствовать на этой Олимпиаде.

«Бокс не должен быть исключён из Олимпийских игр. Если его не будет, то это катастрофа, надежды и мечты многих молодых людей будут разрушены. Олимпийские игры — это вершина спорта, и именно там выступают лучшие боксёры, такие как Флойд Мейвезер и ему подобные. Очень важно, чтобы бокс оставался в программе Игр. Выше Олимпиады ничего нет, поэтому, что касается меня, если бы кто-то сказал мне, что можно поехать на бой за титул IBA или на Олимпийские игры, я выбрала бы последнее», — приводит слова Прайс портал Sky Sports.