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Рой Джонс-младший рассказал, за счёт чего Усик может победить Фьюри

Рой Джонс-младший рассказал, за счёт чего Усик может победить Фьюри
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и олимпийский чемпион — 1988 легендарный американец Рой Джонс-младший рассказал, за счёт чего украинский боксёр Александр Усик может победить представителя Великобритании Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе. Противостояние запланировано на 18 мая.

«Усик — отличный тактик, но он не взрывной боксёр. Если бы у него была сила в руках, то это была бы проблема для Тайсона. Когда ты меньше и приближаешься к большому парню, то тебе следует пробивать мощные удары, иначе ты не сможешь взять верх. Если он не сможет найти эту мощь в своих руках до того, как состоится бой, то у него нет шансов победить Тайсона Фьюри», — приводит слова Джонса-младшего портал Yardbarker.

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