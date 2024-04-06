Сидельников: не хотел бы видеть Молдавского и Попова в полуфинале друг с другом

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников высказался о предстоящих полуфиналах Гран-при PFL в тяжёлом весе, в которых примут участие российские бойцы Валентин Молдавский, Денис Гольцов, Сергей Билостенный и Олег Попов.

«Все ребята молодцы, все выступили хорошо. Не могу сказать, кто будет фаворитом, но хотел бы в полуфиналах увидеть Молдавского с Гольцовым и Олега Попова с Билостенным. Потому что Попов и Молдавский с одной команды. Их в полуфинале друг с другом видеть не особо хотелось бы», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.