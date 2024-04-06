Сидельников: хотел бы посмотреть реванш Царукяна с Махачева, первый бой был равным

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников высказался о потенциальном реванше между звёздными соотечественниками Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, выступающих в лёгком дивизионе UFC.

«На UFC 300 Царукяна с Оливейрой хотел бы посмотреть, Гэтжи с Холлоуэем. Все четыре бойца достойны чемпионства, но со спортивной точки зрения хотел бы посмотреть Царукяна с Махачевым.

Первый бой был примерно равный, Ислам выиграл. Сейчас Арман набрал обороты, так что было бы интересно. И Гэтжи с Холлоуэем отличные бойцы, хорошие ударники, но всё же интереснее посмотреть Махачева с Царукяном», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.