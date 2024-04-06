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Александр Усик опубликовал кадры с подготовки к бою с Фьюри

Александр Усик опубликовал кадры с подготовки к бою с Фьюри
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) продолжает подготовку к поединку с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO).

Фото: из личного архива Александра Усика

Фото: из личного архива Александра Усика

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Ранее бывший соперник Усика британский ветеран Дерек Чисора дал совет Фьюри перед боем с украинцем.

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