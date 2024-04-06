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Усик объяснил, почему не выходит в соцсети перед своими боями

Усик объяснил, почему не выходит в соцсети перед своими боями
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил, почему старается избегать социальных сетей перед своими выступлениями.

«Послушайте, я не захожу в социальные сети, я не смотрю видео с Тайсоном Фьюри. Сейчас я сосредоточен исключительно на своей подготовке, семье и своей команде.

Сейчас я вообще не пользуюсь социальными сетями, поскольку это пустая трата времени для меня. Я читаю книги и общаюсь с семьёй. И я не знаю, что происходит за пределами моего тренировочного лагеря», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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