Усик: у меня великолепный стиль бокса, а мнение других не имеет значения

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил на критику своего стиля бокса.

«У меня великолепный стиль. Я так считаю, таково моё мнение. Не знаю, может, у людей другое мнение, но для меня это не имеет значения. Мне нравится мой стиль», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Усик сразится за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри. Поединок бойцов должен был состояться 17 февраля, однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления.

Ранее бывший соперник Усика британский ветеран Дерек Чисора дал совет Тайсону Фьюри перед боем с украинцем.