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Артур Бетербиев опубликовал мотивационный пост в своей социальной сети

Артур Бетербиев опубликовал мотивационный пост в своей социальной сети
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Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отметил, что в любом деле важно выкладываться на полную.

«Самый главный принцип в моей жизни — если ты занимаешься каким-то дело, то просто обязан отдаваться ему на 100%. Если я тренируюсь, то должен выложиться на тренировке на максимум. Этот принцип является моим ориентиром и в повседневной жизни. Неважно, чем я занимаюсь, я всё равно буду требовать от себя полной отдачи. Возможно, кому-то это покажется слишком, но того же я жду и от людей вокруг себя», — написал Бетербиев.

Напомним, ранее стало известно, что 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) может состояться встреча Бетербиева (20-0) и другого россиянина Дмитрия Бивола (22-0).

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