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«Теперь дома». Валентина Шевченко показала фото с семью чемпионскими поясами

«Теперь дома». Валентина Шевченко показала фото с семью чемпионскими поясами
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Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко разместила новый пост у себя в социальных сетях, где показала фото с чемпионскими поясами. За время карьеры Валентина семь раз успешно проводила защиту титула.

«Семь защит титула, семь потрясающих ивентов с участием лучших бойцов UFC. Спасибо, UFC. Каждый турнир, где я защитила свой чемпионский титул! Семь поясов теперь дома», — подписала фото Шевченко.

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Напомним, в последнем поединке, который проходил в сентябре прошлого года, Шевченко встречалась с мексиканкой Алексой Грассо. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось вничью. До этого победу добыла мексиканка. Таким образом, чемпионский титул остался у Грассо.

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