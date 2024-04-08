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Рагозин назвал три самых интересных боя UFC 300

Рагозин назвал три самых интересных боя UFC 300
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Боец RCC и клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин высказался о поединках, который считает наиболее интересными на предстоящем турнире UFC 300. Юбилейное спортивное шоу лиги Даны Уайта состоится в ночь с 13 на 14 апреля мск. В главном бою сразятся бразилец Алекс Перейра и представитель США Джамал Хилл.

«Перейра vs Хилл – это титульный бой в тяжёлом весе, это достаточно близкий вес ко мне. Всегда интересно наблюдать за этим дивизионом. Царукян vs Оливейра – это претендентский бой, Арман – наш соотечественник, и мы в принципе знакомы. Холлуэй и Гэтжи – два таких жёстких рубаки, которые всегда устраивают зрелище и забирают бонусы», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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