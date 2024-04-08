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Пауло Коста отреагировал на расследование бразильского суда против Илона Маска

Пауло Коста отреагировал на расследование бразильского суда против Илона Маска
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста прокомментировал решение Верховного суда своей страны начать расследование в отношении американского миллиардера Илона Маска. Ранее предприниматель обещал возобновить работу аккаунтов на платформе X (бывший Twitter, заблокирован на территории Российской Федерации), которые судья приказал заблокировать. Если требование выполнено не будет, компанию обяжут выплачивать Бразилии 100 тыс. реалов ($1 9740 тыс.) каждый день до исполнения решения.

Недавно Макс раскритиковал бразильского судью Александра де Мораеса, который ведёт дело.

«Прекрати подшучивать над нашим лордом Волан-де-Мортом», — написал Коста на своей странице в соцсетях.

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