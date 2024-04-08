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Гаджиев оценил шансы Павловича и Волкова провести очный титульный бой в UFC

Гаджиев оценил шансы Павловича и Волкова провести очный титульный бой в UFC
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Известный промоутер Камил Гаджиев высказался о недавно анонсированном президентом UFC Даной Уайтом поединке между россиянами Александром Волковым и Сергеем Павловичем. Спортсмены должны сразиться 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Павлович заявил, что не будет драться с Волковым? В данный момент ни Павлович, ни Волков не могут ставить UFC условия. Они не в той ситуации, чтобы говорить, что могут драться за пояс. Сегодня они этого не могут. Для этого нужно пройти определённый путь. Не знаю, выиграть по два боя, например. Тогда мы могли бы увидеть, как два россиянина разыграют пояс UFC. Это было бы, конечно, беспрецедентно. Но вероятность того, что это случится, мала.

Не то что я не верю в Павловича или Волкова, но кроме них есть ещё как минимум пять тяжей в UFC, которые тоже нацелены на этот пояс. И ещё два тяжа, которые этими поясами владеют: Аспиналл и Джонс, и у них совсем другие планы. Как и UFC, который наверняка бой Павлович – Волков в ближайшее время как титульный не рассматривает», – сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

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