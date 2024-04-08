Гэтжи ответил, способен ли Холлоуэй потрясти его в бою на UFC 300

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о своём сопернике соотечественнике Максе Холлоуэе, поединок с которым состоится на турнире UFC 300.

«Я на три года старше него, но когда в 2012 я стал профессионалом, он уже был в UFC, моё же путешествие лишь началось. И ещё задолго до этого я стал фанатом спорта.

Он был очень успешен и много раз сражался в чемпионских боях. Он – любимец публики, а я люблю этот спорт.

Надеюсь, болельщики переживают и за меня. Он также способен потрясти меня. Это опасный бизнес. Но это нормально для меня, это моя жизнь и это то, что я делаю», — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.

Ранее Майкл Биспинг сказал, кто должен стать претендентом на титул UFC в лёгком весе после Дастина Порье.