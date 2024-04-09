«Я счастливый человек». Железнякова поделилась эмоциями от победы в дебютном бою в UFC

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова прокомментировала свой дебютный поединок в UFC.

«Впечатления самые яркие, мне очень понравилось всё, сейчас я нахожусь на восстановительном сборе в Таиланде – ем фрукты, пью кокос, купаюсь в море и загораю. Я счастливый человек! Всё хорошо», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, соперницей россиянки стала представительница Мексики Монтсеррат Рендон. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянки единогласным решением судей. Таким образом, Железнякова одержала девятую победу в смешанных единоборствах и первую в рамках UFC. Рендон, в свою очередь, потерпела первое поражение в карьере.