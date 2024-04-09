Дарья Железнякова поделилась ожиданиями от UFC 300

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова высказалась по поводу предстоящего турнира UFC 300.

«UFC 300 обязательно буду смотреть. Очень интересен поединок Царукяна и Оливейры, хочу посмотреть бой Хариссон против Холм. Буду болеть за Армана и Холли. Мне очень интересно, как себя покажет Кайла. Она поменяет весовую категорию. Весогонка должна очень сильно сказаться на функциональном подготовке. С интригой ждём UFC 300», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Полный кард UFC 300:

Дейвисон Фигейреду – Коди Гарбрандт;

Бобби Грин – Джим Миллер;

Содик Юсуфф – Диего Лопес;

Холли Холм – Кайла Харрисон;

Джессика Андраде – Марина Родригес;

Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;

Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;

Иржи Прохазка – Александар Ракич.

Главный кард:

Чарльз Оливейра – Арман Царукян;

Бо Никал – Коди Брандейдж;

Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;

Вэйли Чжан – Сяонань Янь;

Алекс Перейра – Джамал Хилл.