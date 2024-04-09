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Дарья Железнякова поделилась ожиданиями от UFC 300

Дарья Железнякова поделилась ожиданиями от UFC 300
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Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова высказалась по поводу предстоящего турнира UFC 300.

«UFC 300 обязательно буду смотреть. Очень интересен поединок Царукяна и Оливейры, хочу посмотреть бой Хариссон против Холм. Буду болеть за Армана и Холли. Мне очень интересно, как себя покажет Кайла. Она поменяет весовую категорию. Весогонка должна очень сильно сказаться на функциональном подготовке. С интригой ждём UFC 300», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Полный кард UFC 300:

Дейвисон Фигейреду – Коди Гарбрандт;
Бобби Грин – Джим Миллер;
Содик Юсуфф – Диего Лопес;
Холли Холм – Кайла Харрисон;
Джессика Андраде – Марина Родригес;
Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;
Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;
Иржи Прохазка – Александар Ракич.

Главный кард:

Чарльз Оливейра – Арман Царукян;
Бо Никал – Коди Брандейдж;
Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;
Вэйли Чжан – Сяонань Янь;
Алекс Перейра – Джамал Хилл.

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