«Я знаю, чем рискую». Камбосос сделал заявление о своей карьере после боя с Ломаченко

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Джордж Камбосос высказался о предстоящем поединке с украинцем Василием Ломаченко. Их бой запланирован на 12 мая. Противостояние пройдёт в Австралии.

«Это парень раньше был чемпионом мира в трёх весовых категориях, двукратным олимпийским чемпионом. Но я знаю, на что способен. Победа вернёт меня в звание короля легковесов. Я был там не так давно. Это вернёт меня туда, где я хочу быть. Мне 30 лет. Мой путь продолжается. У меня есть возможность проводить более громкие поединки. Если я не смогу победить такого парня, как Ломаченко, такой возможности больше не представится. Я знаю, чем рискую», — приводит слова Камбососа издание Sky Sports.