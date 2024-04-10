«Александр его даже не зацепит». Джонсон назвал условие, при котором Фьюри победит Усика

Популярный боксёр Кевин Джонсон, который недавно стал гражданином Российской Федерации, поделился мнением о предстоящем поединке между обладателем пояса WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в том же весе Александром Усиком (Украина). Их бой состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

«Всё зависит от Фьюри. Если Фьюри будет таким же, каким он был, когда дрался против Владимира Кличко, Усик его даже не зацепит. Люди всё ещё восхищаются тем, что Тайсон Фьюри сделал с Кличко. Кличко не смог даже тронуть Фьюри, а Тайсон надрал ему зад. Если он сделает то же самое в бою против Усика, он победит. Так что зависит от того, какой Фьюри выйдет на ринг», — приводит слова Джонсона News.ru.